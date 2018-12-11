كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - جريمة تهز الجيزة - بعد كشف المستور قررت الانتحار ورمت نفسها من الدور التاسع

تخلصت سيدة من حياتها وألقت بنفسها من الطابق التاسع بالهرم، خوفا من افتضاح أمرها بعد اكتشاف السكان صعودها مع شابين لممارسة الرذيلة معهم.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع الغرب، يفيد بسقوط سيدة من نافذة بالطابق الـ9 بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد راسخ مفتش فريق البحث والمقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وتبين أن ربة منزل ألقت بنفسها من الطابق التاسع، بعد اكتشاف السكان أنها تصعد مع شابين لممارسة الرذيلة ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة ووجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.