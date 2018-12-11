كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - فكرة جيدة لعامل بناء تنتهي بتنفيذ كارثي - فيديو
أراد عامل ابتكار فكرة يستطيع بها رفع كمية من الأسمنت لزميل له في بناء تحت الإنشاء، ولكن جاء تنفيذها غير دقيق لتنتهي على عكس ما تمنى.
وصمم العامل رافعة بسيطة تعتمد على ثقل وزنه، فربط شيكارة أسمنت في طرف حبل، ثبت منتصفه في حلقة عند زميله، ثم أمسك بالطرف الآخر وارتقى سلم قفز من أعلاه لترتفع شيكارة الأسمنت، ولكنها اصطدمت بحافة المبنى فتمزقت.
شكرا لقرائتكم خبر عن فكرة جيدة لعامل بناء تنتهي بتنفيذ كارثي - فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .