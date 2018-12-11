كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - تنبؤات بابا فانجا لـ2019: تسونامي يضرب اسيا وانهيار الاقتصاد الاوروبي

عُرفت العرافة "بابا فانجا" بلقب "نوستراداموس في البلقان" بعدما توقعت العديد من الأحداث العالمية والكوارث الطبيعية، على الرغم من أنها رحلت عن عالمنا منذ أكثر من عقدين من الزمان.

ونجحت "بابا فانجا" في التنبؤ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهجمات 11 سبتمبر وظهور داعش.

وتنبأت بحدوث بعض التغيرات خلال الأشهر الـ12 المقبلة من عام 2019، فبحسب موقع ميرور، توقعت العرافة "بابا فانجا" انهيارا اقتصاديا في أوروبا ومحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأفادت التقارير أن التهديد الذي يواجهه بوتين سيأتي من داخل فريق الأمن الخاص به، لكنها لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسي سيفقد حياته في الهجوم، أم لا.

كما تنبأت بأن كارثة تسونامي هائلة، شأنها شأن كارثة عام 2004، ستضرب آسيا، بينما سيهبط نيزك في روسيا.

ليس هذا فقط، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصاب بمرض غامض سيتركه أصمَّ ويعاني من صدمة في الدماغ.

توفيت العرافة "بابا فانجا" في عام 1996 عن عمر يناهز 85 عاما، لكنها كانت تحظى بسمعة جيدة في بلدها "بلغاريا" طوال حياتها، وتنبأت بالعديد من الأحداث طوال مسيرتها المهنية التي امتدت لخمسين عاما.

وحققت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم بعد التنبؤ بغرق الغواصة "كورسك" في عام 2000، ويعتقد الملايين من أتباعها أنها تتمتع بقدرات خارقة مثل التخاطر والقدرة على التواصل مع المخلوقات الفضائية.

وفي عام 1989، تنبأت أن أمريكا ستتعرض لهجوم إرهابي من طائرتين، كما تنبأت بغزو أوروبا عام 2016 من قبل متطرفين إسلاميين، والربيع العربي الذي بدأ في أواخر 2010.