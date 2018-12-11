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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - زي النهارده.. حكيم يخطف أنظار العالم في حفل توزيع جوائز نوبل
لاتزال محطات حكيم الفنية عالقة في أذهان محبيه في كل العالم العربي والعالم والتي من الصعب أن يصل إليها غيره بسهولة لانه وصل إليها بعد مجهود كبير
زي اليومين دول ١١ من ديسمبر شارك حكيم نجوم العالم شارون ستون و ريحانا وبولينا روبيو و ليونيل ريتشي و انجليكا هيوستن حفل توزيع جوائز نوبل
وهو ما جعل الفنان العالمي الراحل عمر الشريف يشيد بهذه المشاركة ويصرح لوسائل الإعلام العالمية وقتها حكيم شرف العرب باعتباره أول فنان عربي يشارك في هذا الحدث العالمي
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