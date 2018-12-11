كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - رابح صقر يحيى حفلا غنائيا ليلة راس السنة فى القاهرة

يحيى السوبر ستار رابح صقر حفلا غنائيا ليلة راس السنة ، فى أحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يبدأ الحفل بحضور عدد كبير من عشاق ومحبى صقر الأغنية الخليجية، فهو الحفل الأول لرابح صقر بمصر مع بداية عام 2018.

ومن المقرر أن يقدم رابح صقر خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته التى يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقنى" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" وغيرها.

يذكر أن رابح صقر بدأ مسيرته الفنية عام 1982 محققا سلسلة طويلة من النجاحات جعلته من أهم مطربى السعودية والوطن العربى.

وأيضاً الجدير بالذكر ان جلوبال جالا شركة بريطانية في مصر لأول مرة تنظم حفلات خليلجية ومصرية

في السياق نفسه ان رابح أحي حفلات عديدة في مقر في خلال السنوات الماضية ولكن هذه اول مرة يغني في رأس السنة في القاهرة.