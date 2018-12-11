كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - احتجاجات تجتاح "كتالونيا" ومدريد تهدد

هدد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، بإرسال الشرطة الوطنية إلى كتالونيا إذا لم تبذل السلطات المحلية مزيدا من الجهد لإيقاف الاحتجاجات، مثل الذي أغلق طرقا سريعة رئيسية في مطلع الأسبوع.

واتهم جراندي مارلاسكا شرطة كتالونيا المحلية بالتقاعس عن منع المحتجين المطالبين بالاستقلال من إغلاق طريق "إيه بي-7" لما يزيد عن 15 ساعة يوم السبت.

وسيثير تدخل الشرطة الوطنية، الجدل، في الإقليم الواقع بشمال شرق البلاد والذي تديره حكومة محلية وتشير نتائج استطلاعات الرأي به إلى أن نحو نصف السكان يريدون الانفصال عن إسبانيا.

وسيعيد إلى الأذهان أيضا قرار مدريد إرسال فرقة كبيرة من الشرطة الوطنية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي بعد أن دعت حكومة كتالونيا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال وصفته إسبانيا بأنه غير قانوني.

وكتب وزير الداخلية الإسباني إلى نظيره في كتالونيا رسالة مفتوحة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "يجب أن تتعامل الشرطة الإقليمية مع مظاهر الإخلال بالنظام العام والأمن المروري مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية. وإذا لم يحدث ذلك، ستأمر الحكومة بتدخل شرطة البلاد".

وكان رئيس وزراء إسبانيا الجديد، بيدرو سانتشيث، الذي وصل إلى السلطة في يونيو/حزيران، قد أعلن، الأربعاء، استعداده لإجراء استفتاء على مزيد من الحكم الذاتي وتعهد بتقديم خطط تفصيلية للبرلمان.

إلا أن وزير الداخلية الأسباني أوضح أن السلطات المحلية يجب أن يكون بمقدورها الحفاظ على النظام والحيلولة دون تكرار احتجاجات يوم السبت.