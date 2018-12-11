كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - السلطات المغربية تعلن تفكيك خلية يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"

أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية من 3 أفراد يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرة إلى أن أحدهم كان على وشك تنفيذ عملية إرهابية مروّعة في المغرب.

وورد في بيان عن وزارة الداخلية المغربية، أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" تتكون من ثلاثة عناصر، وأن الأبحاث الأولية أفادت بأن أحد المشتبه بهم حاول الالتحاق في وقت سابق بالتنظيم سواء بالساحة السورية العراقية أو بفصائله الناشطة غرب إفريقيا".

وأضاف البيان: "أحد المشتبه بهم كان قد قرر تنفيذ عملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.. وأنهم قاموا بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بالمملكة".

وذكر البيان، أن "أعمار المشتبه بهم تتراوح بين 21 و31 سنة وكانوا ينشطون في مدينة القنيطرة غربي البلاد".

وكانت السلطات الأمنية المغربية، قد أعلنت الجمعة الماضي عن تفكيك خلية أخرى من 6 أفراد في بني ملال وسط البلاد.

وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب في المغرب وجرى تشديد قوانين مكافحته، كما سجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية عام 2015، إلى 19 عام 2016، و9 خلايا 2017.