كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - المصيلحي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة ٧٥٪

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 75% من الاستهلاك السنوي، البالغ 3.1 ملايين طن بواقع إنتاج 2.2 مليون طن.

وأضاف أن استهلاك مصر من السكر شهريا يبلغ 250 ألف طن، منها 120 ألف طن من السلع التموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر، بحضور وزيري الزراعة والتموين.

وأعلن وزير التموين تأييده للمقترح الخاص بتشكيل ثلاث مجموعات، واحدة معنية بحساب تكلفة زراعة محصول قصب السكر، وفقا لآخر أسعار المستلزمات الزراعية، والأخرى لحساب التكلفة الفعلية لصناعة السكر، والأخيرة للنظر في النموذج الكلي للأسعار العالمية.

وأعلن وزير التموين تأييده لدراسة مقترح إنشاء صندوق موازنة أسعار، وأهمية وجوده نظرا لتقلبات الأسعار، خاصة في بعض السلع الاستراتيجية ومنها السكر.

وأضاف مصيلحي، أن الهند تفوقت لأول مرة على البرازيل في إنتاج السكر، لافتا إلى أن مصر دولة تحترم الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، وقال: "هذا يعني أننا ملتزمون بعلاقاتنا الدولية والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية، التي تسمح بالتبادل التجاري بدون جمارك".

وأشار إلى أنه في حال تدني الأسعار الدولية لبعض السلع تستورد شركات القطاع الخاص السلع والمنتجات، وتطرحها في السوق المصري، وما دامت هذه الشركات ملتزمة بالاشتراطات لا يستطيع أحد أن يمنعها من هذا الأمر.