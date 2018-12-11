كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - الباز يناشد السيسي بتكريم ماجدة صالح "أول باليرينا مصرية"

ناشد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم الدكتورة ماجدة صالح "أول باليرينا مصرية"، والتي تعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن الدكتورة ماجدة صالح هي أول باليرينا مصرية، وهي الآن تعيش في نيويورك منذ 26 سنة، حيث إنها خرجت من القاهرة عام 1992.

وأضاف "الباز"، أن الدكتورة ماجدة تتحدث مع الناس عن مصر من أمريكا، وظهرت في فيلم واحد في السينما المصرية وكان باسم "لا يا ابنتي العزيزة".

وعلق الباز على قصة حياة الدكتورة ماجدة قائلا: "البلد دي عندها تاريخ كبير في الفنون والثقافة، ولذلك لابد أن يرد لهذه السيد الفضل فيما فعلته، بعد أن فُصلت من دار الأوبر المصرية قبل افتتاحها ووضع الشمع الأحمر على مكتبها ومنع ذكر اسمها في الصحافة والإعلام".

وتابع: "مصر لابد أن تدعوها وتكرمها وتستفيد من خبرتها، لنرد لها كرامتها، فهذا النموذج يستحق من رئاسة الجمهورية التكريم".--