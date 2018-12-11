كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - عمرو الليثى يكشف عن تطوير جديد لبرنامج "واحد من الناس"

قال الاعلامى د. عمرو الليثى فى مقدمة حلقة اليوم من برنامج واحد من الناس على شاشة النهار ان برنامج واحد من الناس سيتم اذاعته 3 حلقات فى الاسبوع من السبت الى الاثنين فى العاشرة مساءً على شاشة النهار

وقال الليثى ان حلقة الاثنين سيتم اذاعته بشكل جديد ومختلف ليتم متابعة اهم ما يشغل بال المشاهدين واهم القضايا المثارة ومتابعة ابرز القضايا عبر السوشيال ميديا ، وتُلبى رغباتهم ومقترحاتهم

وقدم الليثى تغطية خاصة لأبرز قضية شغلت بال الراى العام لسيدة تدعى مها نصير مها نصير في اول ظهور لها بعد خروجها من مستشفي الأمراض العقلية

و القصة التي اثارت الرأي العام علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت تفاصيل اتهامها بالجنون وكواليس تعذيبها علي يد شقيقها بسبب الميراث ودخولها مستشفى الامراض العقلية

يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء ً من السبت الى الاثنين على شاشة النهار