كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - السفير المصري في كابول يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية

استقبل صلاح الدين رباني وزير الخارجية الأفغاني السفير هاني صلاح سفير مصر فى كابول، حيث قدم له صورة من أوراق اعتماده، ونقل له تحيات وزير الخارجية سامح شكري، معرباً عن رغبة مصر فى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وطلب الوزير الأفغاني نقل تحياته وتقديره لوزير الخارجية سامح شكري، معرباً عن شكر بلاده للدور المحوري الذى تمارسه البعثة الأزهرية لدى أفغانستان فى مواجهة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة.

وأوضح السفير المصرى أنه قد تطرق مع الوزير رباني إلى الأحداث والفعاليات التى سيتم تنظيمها ما بين القاهرة وكابول فى إطار الاحتفالات بمرور 90 عاماً على توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين فى 30 مايو 1928. كما تطرق اللقاء إلى جهود تحقيق الاستقرار والمصالحة والتنمية في البلاد.