كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - الاتحاد الإفريقي يعلن حكم مباراة المصري وساليتاس البوركينابي في الكونفدرالية
المصري
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكم مباراة المصري وساليتاس إف سي البوركينابي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ومن المقرر أن يواجه المصري ضيفه ساليتاس البوركينابي في تمام السابعة مساء السبت المقبل، على استاد المصري ببورسعيد.
واختار "كاف" محمد علي موسى حكماً للساحة ومعه يحيى محمد مساعداً أول وعبد العزيز سالي مساعداً ثانياً وحسن عبده حكماً رابعاً وهم جميعاً من دولة النيجر.
يذكر أن المصري كان قد ودع بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي أمام فيتا كلوب الكونغولي بالخسارة بثلاثة أهداف دون رد في الدور نصف النهائي.
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