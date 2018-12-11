كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - الأهلي يكشف موعد عودة مؤمن زكريا

مؤمن زكريا

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، بقيادة خالد محمود، موعد انتظام مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الأول، في التدريبات الجماعية، بعد إصابته أمس في المباراة الودية أمام نجوم السادات.

وكان زكريا قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الودية أمس أمام نجوم السادات، والتي انتهت لصالح الأحمر بنتيجة 7-0.

قال محمود خلال تصريحات نقلها مراسل "بطولات": "مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر سيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به".

وأضاف محمود بأن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مواجهة جيما الإثيوبي، وسيكون جاهزًا لمباراة النجوم في الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الإثنين المقبل.

الأهلي يلاقي جيما أبا جيفر الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأدى مؤمن جلسة تأهيل في صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، على استاد مختار التتش بالجزيرة.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا خارج قائمة الأهلي الإفريقية، التي ستواجه فريق جيما الإثيوبي.