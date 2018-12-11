كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - تشيلسي يعاقب مشجعيه بسبب عنصريتهم تجاه ستيرلينج

ستيرلينج

العنصرية مستمرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن العقوبات كذلك تستمر كلما ظهر تلك النوع من الفعل المشين، والذي في أغلب الأحيان يضدر من الجماهير.

الأسبوع الماضي، في مباراة ديربي شمال لندن، أحد مشجعي توتنهام ألقى ثمرة "موز" على مهاجم آرسنال أوباميانج، في إشارة كبيرة لعنصريته، لكن سبيز أعلن إيقاف ذلك المشجع ومنعه من دخول ملعب ويمبلي.

الأن الفعل لا يختلف كثيراً، والعقوبة مشابهه أيضاً، بعد أن قام عدد قليل من جماهير تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، بممارسة العنصرية أمام رحيم ستيرلينج مهاجم مانشسر سيتي.

اللاعب رد على عنصرية جماهير تشيلسي بإبتسامة، موضحاً بأنه لم يكن متوقع ما هو أفضل

الإتحاد الإنجليزي من جهته تواصل مع الأندية وطالبهم بتطبيق العقوبة اللازمة على المشجعين في حالة ما اثبت عنصريتهم تجاه اللاعبين.

نادي تشيلسي الإنجليزي لم يتهاون مع القلة العنصرية من جماهيره، وبعد ان أجرى العديد من التحقيقات بشأن ذلك السلوك تجاه ستيرلينج، قام بإيقاف 4 من المشجعين، ومنعهم حضور المباريات حتى نهاية الموسم وسحب التذكرة الموسميه منهم.

رد فعل تشيلسي جاء بعد ان وجه النادي اللندني الاعتذار لنادي مانشستر سيتي، ولرحيم ستيرلينج على وجه الخصوص.