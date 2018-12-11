كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كل من العميد أحمد سمير طه للتعزية في وفاة محسن السيد الأبيض، والعميد خالد يونس للتعزية في وفاة ثريا عبد اللطيف السيد، وإبلاغ أسرتيهما عزاء سيادته ومواساته.

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