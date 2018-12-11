كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - برشلونة يهتم بضم كومباني من مانشستر سيتي

كومباني

رغم سجله السئ من الإصابات الصادمة، أصبح فينست كومباني قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هدفاً لنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

فينست كومباني قائد مانشستر سيتي والذي يلعب للنادي الإنجليزي منذ 10 سنوات، قد يتحرك بعيداً عن ملعب الإتحاد، في مغامرة جديدة مع برشلونة الإسباني.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أكدت بأن برشلونة الإسباني يراقب وضع صاحب الـ32 عاماً، في حالة عدم تجديد عقده مع مانشستر سيتي سينقض للحصول على خدماته في الصيف.

وينتهي عقد المدافع البلجيكي في الصيف الماقبل، مما يحق له التعاقد مع أي نادي إذا أراد دون الرجوع لرغبة فريقه، لكن حسب التقارير فأن النادي الإنجليزي يُقدر كومباني جيداً، ووعده بمكان في الجهاز الفني أو الإداري للفريق بعد تقاعده.

الصحيفة الإنجليزية، أكدت بأن برشلونة يبدأ التواصل مع اللاعب من أجل ضمه في الصيف المقبل، لإضافة الخبرة والصلابة لدفاع الفريق، خاصةً إذا كانت إصابة أومتيتي في الركبة مُزمنة.

ويأتي اهتمام برشلونة بالعملاق البلجيكي، مفاجأة إلى حد ما بالنظر إلى مشاكله المتكررة في الاصابات فقد كان اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً ظهر في 7 مباريات فقط هذا الموسم، وكافح كثيراً العام الماضي من أجل الاستمرار في اللعب بسبب نفس المشكلة.

وتعرض كومباني الموسم الماضي لثلاث إصابات، منها إصابة في ربلة الساق الأيمن، والتي أكثر من خمسة أشهر بعيداً عن مانشستر سيتي، كما تعرض لإصابة في الفخذ مع منتخب بلجيكا بمونديال روسيا الصيف الماضي.

كومباني انضم لمانشستر سيتي في 2008 وحصل على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاث مناسبات، 2012، 2014، 2018 كل هذا خلال 350 مباراة بجميع المسابقات.