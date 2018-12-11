كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - انفراجة في أزمة مستحقات ماريتمو البرتغالي لدى الزمالك بشأن صفقة "إبراهيم"

محمد إبراهيم

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إنهاء الأزمة المالية الخاصة بلاعب الفريق الأول محمد إبراهيم مع ناديه السابق ماريتمو البرتغالي.

ووفقاً للموقع الرسمي لنادي الزمالك: "الوفد الذي أرسله النادي لسويسرا لمتابعة ملف المحكمة الرياضية والقضايا ضد النادي منذ عهد ممدوح عباس نجح في التوصل لحل لأزمة نادي ماريتمو البرتغالي".

ووصل مسؤولو الزمالك إلى اتفاق مع الجانب البرتغالي لتسوية المستحقات الخاصة بصفقة انضمام إبراهيم للقلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يتم حفظ القضية في "فيفا" بعد الإطلاع على التسوية بين الطرفين ليتم غلق هذا الملف بنجاح.

وكان الزمالك قد أرسل وفدًا يضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وشريف إسلام مدير التسويق بالنادي لحل الأزمة مع النادي البرتغالي ومستحقات صفقة محمد إبراهيم المتأخرة.