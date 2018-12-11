كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - انتحار طفل بشال والده فى الشرقية

أقدم شاب على الانتحار شنقا، حيث قام بتعليق نفسه بشال والده فى لوح خشبى بسقف منزلهم بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس بالشرقية، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا، بقيام، أمين.ى.ا، 16 عامًا، عاطل، بالانتحار شنقا بشال والده داخل منزل أسرته بقرية "بساتين بركات" التابعة لدائرة مركز بلبيس.

وتبين قيام الطفل بالتخلص من حياته بعدما علق نفسه بشال والده فى لوح خشبى بسقف المنزل، فيما تم التحفظ على الجث بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.