كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - عاطل يقتل شقيقته بسبب شكه في سلوكها

قتل عاطل شقيته ضربا بعصا داخل الشقة سكنهما بمنطقة غبريال فى الإسكندرية، لشكه فى سلوكها.

تلقى قسم شرطة ثان الرمل بلاغا من الأهالى عن وفاة فتاة داخل الشقة سكنها بشارع بن هريرة بمنطقة غبريال، وتبين من الفحص وجود جثة المدعوة "إيمان. م. م" 18 عامًا، ملقاة أعلى سرير حجرة نومها، وترتدى كامل ملابسها، وبها كدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والد القتيلة المدعو"مسعود. م. أ" 65 عامًا، بالمعاش، أقر بقيام ابنه محمد 25 عاما، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا "سرقة، أقراص مخدرة، مشاجرة " بالتعدى على شقيقته بالضرب بعصا "شومه" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، لشكه فى سلوكها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وأعترف بارتكابه الواقعة.

حرر المحضر رقم 11971/2018 إدارى قسم ثان الرمل، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.