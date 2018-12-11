كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - الامن الالمانى يعتقل سيدة خططت لعمليات ارهابية مع داعش

اعتقلت السلطات الألمانية سيدة يشتبه في دعمها لتنظيم داعش عن طريق مساعدة عضوين بالتنظيم كانا يخططان لشن هجوم داخل البلاد.

وقال ممثلو الادعاء الاتحادي إن السيدة، وهي ألمانية (40 عاما) وعرفت باسم "سونغول غي"، اعتقلت اليوم الثلاثاء في مدينة هامبورغ.

وأضافوا أنها كانت على تواصل بعضو مشتبه به بتنظيم داعش في سوريا، عرف باسم "ماركيا إم"، وقاما بالإضافة لعضو آخر في التنظيم بالتخطيط لشن هجوم.

وكانت الخطة تتضمن تهريب مهاجمين إلى داخل ألمانيا، وتزويجهم لسيدات كن على علم بالمؤامرة.

وفي عام 2016، يزعم أن سونغول سجلت رقم هاتف خلوي باسم مزيف وعرضت استضافة وتزويج أحد المهاجمين المحتملين.

ثم حاول اثنان منهم مغادرة سوريا إلى ألمانيا، لكنهما فشلا.