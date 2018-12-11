كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - تأجيل محاكمة 45 متهما في خلية «تفجير أبراج الضغط العالي» لـ 12 يناير

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسة محاكمة 45 متهما، بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي"، لجلسة 12 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.