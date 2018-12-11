كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - النبض الأمريكي :تدشين منظمة خيرية في أمريكا لإبحاث السرطان

بث برنامج النبض الامريكي المذاع علي شاشه القاهره و الناس حلقه خاصه عن البحث الطبي لأمراض السرطان النادرة التي تصيب الأطفال و الذي مازال الطب يقف عاجزا عن معالجاتها .

وقام السيد ثروت وزوجته الامريكيه من اصل اسباني بتدشين منظمه خيريه تحت اسم جوزيف احمد لدعم البحث العلمي لمعالجه أمراض الأطفال السرطانيه و التي فقدا بسببها ابنهم جوزيف في سن صغير جدا للوصول الي علاج لهذا المرض حتي يتجنب العديد من الأسر فقد اولادهم لهذا المرض الصعب .

وقد قامت عدسه النبض الامريكي برصد فاعليات الاحتفال السنوي بحياه جوزيف ثروت والذي فارق الحياه بسبب احد الأمراض السرطانيه التي تصيب الأطفال .

وتم اذاعه اللقاء الليله في تمام الساعة الثامنه مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي الولايات المتحدة الامويكيه الخامسه مساء بتوقيت الساحل الغربي و كاليفورنيا و في تمام الساعه الثلاثه فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي للقاهره علش شاشه القاهره والنَّاس٢ . ويمكن متابعة الحلقة علي صفحة البرنامج باليوتيوب .

