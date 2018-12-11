كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - المشدد 7 سنوات لـ 3 متهمين قتلوا مواطنا وشرعوا فى قتل آخر بالتبين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، قتلوا مواطنا وشرعوا فى قتل آخر بالتبين. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبدالحليم و محمد شعبان وخالد أبو الليل. وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "بدوي ن" و "سامى ر"، و "ياسر ط "، بقتل المجنى عليه "محسن س"، عمدا مستخدمين الأسلحة البيضاء "عصا وكرابيج" بأن توجهوا لمحل عمله وأنهالوا عليه ضربا على رأسه بالعصا، قاصدين من ذلك قتله.

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