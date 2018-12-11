كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 05:30 مساءً - سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالسيدة زينب

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية والإتجار فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق.

وأكدت تحريات مباحث قسم شرطة السيدة زينب، قيام كلٍ من "سيد.ع.م" 23 سنة، سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم "مخدرات"، و"إسلام.ز.ا" 19 سنة، سبق إتهامه فى قضية "سرقة"، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

وعلى الفور تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 حوادث سرقة درجات نارية، تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عملائهم، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.