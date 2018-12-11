أم وابنتها تتوجان بلقب ملكة جمال في مسابقة واحدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكدت لجنة التحكيم في مسابقة دولية لملكات الجمال، بولاية ساوث داكوتا الأمريكية، على تقاسم أم وابنتها جائزة ملكة جمال.

موقع “فوكس نيوز” ذكر أن ملكة الجمال الأم تينا ويلسون، أم لأربعة أطفال كانت تأتي مع ابنتها الصغرى مورجان للمشاركة في المسابقة على مدار 4 سنوات، وأخيرا قررت السيدة ذات الـ 54 عاما الصعود إلى المنصة وفازت بلقب “سيدة ساوث داكوتا”.. وفي نفس المسابقة حصدت ابنتها مورجان البالغة من العمر 19 عاما لقب “ملكة جمال ساوث داكوتا”.

الفتاة مورجان أبدت سعادتها الغامرة لفوز والدتها وقالت في تصريحات صحفية: أكثر ما يستهويني في هذا اليوم هو النظر إلى والدتي، إنها تبدو جميلة اليوم وسعيدة وواثقة من نفسها كثيرا.. والدي صاحب الـ 49 عاما مقعد ومتقاعد من الجيش، كان أكثر من قدم لي ولأمي الدعم المعنوي خلال وقبل المسابقة.

تينا لم تتمكن خلال تسلم الجائزة من السيطرة على عواطفها واعترفت بأنها لم تتوقع أن تصبح ملكة الجمال، لأنها كانت تزن 136 كيلوجراما بعد إنهائها المدرسة، وأنها كانت قلقة للغاية بشأن ذلك.

الأم أضافت، الطعام كان شيطانا بالنسبة لي، أنا لا أشرب الكحول ولا أدخن، لكن الطعام كان يستهويني وبالأخص الوجبات السريعة الأمريكية مثل البيتزا، والكعك، ومأكولات ماكدونالدز.

مسابقة ملكة جمال جنوب داكوتا، تسمح للفتيات والنساء المشاركة من عمر 4 إلى 56 سنة، بعدما تجتاز المشاركات مقابلة خاصة مع لجنة من 5 حكام.