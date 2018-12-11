بالصور| نادين سابا مع شقيقتها بعد ظهورها بأغلى فستان زفاف

ظهرت نادين سابا بصحبة شقيقتها نيكول سابا، خلال الديفيلية السنوي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، المنعقد مساء أمس، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.

وأطلت "نيكول" بأغلى فستان زفاف في مصر، على حد وصف مصممه، حيث يصل سعره إلى 10 مليون دولار، ما يعادل 180 مليون جنيه مصري، مرصع بمئات قطع الألماس الحر، مزود بذيل يتجاوز المترين مزين بفصوص صغيرة من المجوهرات.

وظهرت الفنانة اللبنانية على نغمات أغنيتها "أنا طبعي كده"، وسط تفاعل الحضور معاها بالترحيب والتصفيق واختارت "نادين" الظهور بإطلالة كاجوال.

وحرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على حضور عرض أزياء هاني البحيري أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ليلى علوي وإلهام شاهين وهاني رمزي وخالد حجاج، بالإضافة إلى هالة صدقي ووفاء عامر، ولميس الحديدي، ونجوى فؤاد ونرمين الفقي وأروى جودة.

وحضرت أيضا نهال عنبر ودنيا عبد العزيز ومحمد رمضان وزجته، والإعلامي مفيد فوزي ونجلته، ومفيدة شيحة ودعاء فاروق.

​