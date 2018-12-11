بالصور| حليمة بولند تتناول "سوشي بالذهب"

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مجموعة صور، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، من احتفال عيد ميلادها، مشاركة جمهورها بقطع من "سوشي" مطعم بقطع الذهب. وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند احتفلت بعيد ميلادها الـ38 بطريقتها الخاصة، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في "سناب شات". ونشرت حليمة صورة لها من أحد المطاعم الفاخرة أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أحد الأشخاص، دون الكشف عن هويته، معلقة على الطبق الموجود أمامها قائلة: "سوشي بالذهب". ​

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