بعد ظهور علامات الحمل عليها.. "ماركل" بإطلالة سوداء جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تحرص دائمًا ميجان ماركل، دوقة ساسكس، على ارتداء الملابس الأنيقة التي تناسبها، خاصة في الفترة الأخيرة بعد إعلان حملها، وظهور علامات الحمل عليها، ما زالت تتمتع بذوقها الخاص والفريد في اختيارها للفساتين.

وظهر ماركل خلال تواجدها أمس في حفل توزيع جوائز لمصممي الأزياء في لندن، بإطلالة فستان بالقماشة المخملية، باللون الأسود، بكتف واحد، بفتحة من الأمام، من دار الأزياء الإيطالية، جيفنشي، واعتمدت على تصفيفة شعر "الكحكة" التي في الغالب تختارها دائمًا في إطلالتها، والتي تعطيها مظهرًا جذابًا وبسيطًا، ونسقت معه قرط أذن بسيط باللون الذهبي الغامق، وأسوار باللون الذهبي، بحسب ما جاء في مجلة stylish الأمريكية.

وحضّرت ميجان مفاجأة لصديقتها كلير وايت المدير الفني لماركة جيفنشي، والتي صممت لها فستان الزفاف، من خلال تقديم جائزة شكر لها أما الحضور ووصفتها بأنها مصممة الملابس النسائية لهذا العام.

وعبرت كلير عن سعادتها قائلة: "تعرفت على ميجان على المستوى الشخصي، إنسانة مخلصة ورائعة لا يمكنني أن أشكرك بما فيه كفاية، شكرًا لكي على ما فعلتيه".

"إنه شرف كبير أن أكون هنا للاحتفال بالموضة البريطانية ومصممي الأزياء البريطانيين في بيتي الجديد في المملكة المتحدة"، هكذا عبرت ميجان عن مدى سعادتها بتواجدها في ها الحفل الكبير وسط لحظات من الحب والشغف والرومانسية.