"من قال إن الخصام سيئ؟".. دراسة: 7 فوائد لـ"الخناق" بين الزوجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

يواجه المتزوجون أو الثنائي بشكل عام بعض المواقف الحياتية والأمور التي تجعلهم يقعون في فخ الخناق والخصام، ويعتقد البعض أن تلك المشكلات يمكن أن تسبب انتهاء العلاقة، لكن أثبتت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة في جامعة كاليفورنيا بقسم العلاقات الاجتماعية، أن للمشكلات فوائد صحية عديدة.

44% نسبة الأزواج الذي يتشاجرون مرة أسبوعيًا بحسب الاستطلاعات التي أجرها الباحثون في الدراسة، والمتزوجون الذين يتناقشون ويتجادلون بطريقة سليمة هم الأكثر نصيبا للبقاء معًا لأنهم رغم معرفتهم لسوء الفهم سواء كان يستحق التحدث أم لا أمر يدل على حبهم الحقيقي والصادق.

وفيما يلي، إليك بعض النصائح التي عليك اتباعها في علاقتك بشريك حياتك في أثناء الخلاف، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

1- الخناق يكشف عن شغفك:

بعض الأزواج يتمتعون حقًا بحجج قوية لحدوث خناق بين الطرفين، ولكن في بعض الأوقات تكون بسبب هرمونات في الجسد من الشخصين تعمل على مضاعفة حجم المشكلة والخناق، ولكن في تلك الحاجة يجب على الطرفين تفهم أنهما يتناقشون في أمور لا داعٍ لها، ويبقى هناك خيارين أما الانتهاء من هذا الخناق أو المحاولة في أن يكون طرف من الثنائي متفهم أكثر، ويمتنع عن الخناق، ومن الضروري بعد تفاهم الطرفين معًا الاعتراف للطرف الآخر بأن تلك المشكلة كان يفضل عدم النقاش فيها بهذا الشكل الكبير.

2- الخناق يجعلك متمسكا أكثر بشريك حياتك:

وفقًا لبعض الدراسات، فإن أكبر خطأ يقوم به الأزواج عادة هو تجنب حدوث مشكلات وفي الغالب يشعر البعض بأن هناك شيئًا حدث يستحق الخناق والنقاش ولكن تختار الصمت وعدم التحدث للطرف الثاني، وتلك الخطوة خاطئة للغاية، فإنها تعمل على كبت مشاعر الغضب بداخلك وتجعلك تريد الانفصال والانتهاء من تلك العلاقة.

على الرغم من أنك قد تعتقد أن مناقشة المشكلات الحساسة لن تؤدي إلى أي فائدة لعلاقتك، فهذا غير صحيح في الواقع، ويسمح لك بالتركيز على مشاكلك وحلها قبل أن تصبح كبيرة جدًا، هذا هو السبب في أن الأزواج الذين يجادلون معًا، يظلون معًا لفترة طويلة من الزمن.

3- الخناق يقلل من غضبك:

أن تكون في علاقة ليست بهذه السهولة، إذا كنت تهتم بشريك حياتك، يجب عليك دائمًا أن تنبه الطرف الثاني بالأفعال التي تجعلك في حالة غضب، وكذلك الأشياء التي تفضلها، وإذا لم ينتبه بالطبع ستشعر بالحزن والغضب.

فضل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هي ترك مشاعرك السلبية تظهر أمام شريكك والمناقشة فيها حين الوصول لحل لإرضاء الطرفين.

4- الخناق يجعل اتصالك أقوى بشريك حياتك:

عندما تتجادل مع شريكك، لا يهم ما إذا ربحت أو خسرت، الشيء الأكثر قيمة هو أن تعلم الكثير عن شريك حياتك، والأهم من ذلك عن نفسك.

تساعد النزاعات الصغيرة على الكشف عن طبيعتك، خاصة وقت غضبك وإظهار شريكك كيفية التعامل معها، وإذا تمكنت من التغلب على كل التحديات معًا، فستتعلم كيفية تقديم تنازلات لتقوية الروابط بينكما.

5- الخناق علامة على وجود علاقة صحية:

يعتقد علماء النفس أن هناك 7 نقاط رئيسية لعلاقة صحية وسعيدة، والنقاش الحاد هو واحد منهم، في الواقع إذا لم يدخل الزوجان أبداً في جدل أو نقاش، فقد يكون هذا علامة على أن شيء ما ليس مناسبًا لهما.

يساعد الجدال الأزواج على إعادة النظر في قيمهم ومشاعرهم من خلال تناول ومناقشة الأشياء المهمة بالنسبة لهم، ومع ذلك يجب أن تكون حجتك صحية وغير قتالية حاول دائمًا تحديد نقاطك دون الحاجة إلى التواصل مع شريك برفع الصوت أو فعل شيء يسبب خصام بين الطرفين.

6- يدل الخناق على أن هناك اهتمام متبادل بين الطرفين:

بالطبع سيكون من الأسهل بكثير أن تغض عن الأخطاء التي يرتكبها الطرف الثاني باحثا عن راحة البال، ولكن في الحقيقة مناقشة جميع التصرفات والأفعال حتى لو كانت من وجهة نظرك بسيطة للغاية ولا تحتاج للمناقشة أو الخناق بسببها، التحدث في كل الأمور ومعالجتها تدفعك للتخلص من الأمور السلبية التي تفكر فيها.

7- الخناق دليل على وجود علاقة ناضجة:

تجنب الصراع المستمر هو بالتأكيد ليس أفضل طريقة لبناء علاقة طويلة الأمد، على العكس من ذلك، إذا كنت قادرًا على التعبير عن رأيك بوضوح أثناء الجدل، فهذا يعني أنك مستعد لنقل محبتك إلى مستوى أعلى.