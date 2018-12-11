كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:09 مساءً - الجمعة قناة المحور تقدم : تكريم المفكر الكبير رجائى عطية بصالون المحور الثقافى

تقدم قناة المحور فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة تغطية خاصة للامسيةالثقافية من صالون المحور ، حيث اقام اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح وتكريم المفكر الإسلامي رجائي عطية على اسهاماته الكبيرة في الدفاع عن الدين الاسلامي والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير ، كما تم تكريم الدكتور حسن راتب لما يقوم به من اعمال في خدمة المجتمع وما ينعكس من قيمة اجتماعية على المواطنين ولما يقوم به صالون المحور من اثراء للموضوعات الهامة على الساحة والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الادعياء فى حضور نخبة من المبدعين والادباء والاعلاميين

وتلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل حملات تنويرية خرج صالون المحور ليحتفل بالكاتب والمفكر والمحامي رجائي عطية بمناسبة طباعة كتابة الاخير حقائق القرءان و اباطيل الادعياء و ناقش الدكتور حسن راتب في هذه الحلقة المفكر الإسلامي في كتابه الاخير (حقائق القرءان واباطيل الادعياء) لما شاهده من ثراء في الموضوع والذي تناول الرد بالحجة والمنطق على بعض الفرنسيين الذين يطالبون بحذف ايات من القرءان الكريم وذلك لان هذه الايات كما يزعمون تحرض على اليهود وما شابه ذلك .

و التي استضاف فيها صالون المحور نخبة من الثقفين والمفكرين ايضا ليطرحو تساؤلاتهم حول هذه القضية ، ودارت نقاشات عدة واثري الحوار بين الجالسين واخذ الدكتور رجائي عطية يرد على كل التساؤلات التي تدور في الاذهان

يذكر ان صالون المحور على مدار اكثر من سبع سنوات يتناول الموضوعات الهامة التي تطرح على الساحات المحلية والدولية ، البرنامج الذي يتسم بالتنوع في طرح الرؤى والأفكار المختلفة وتبادل الاراء والذي يقابل متابعة من قبل قاعدة عريضة من الجمهور على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، و تقدم قناة المحور تغطية خاصة للاحتفالية فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة والتي تتضمن فلما تسجيليا عن الكاتب والمفكر رجائي عطية .

