كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:09 مساءً - تعاون بين مصر وفرنسا لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استيفان رومانيه سفير فرنسا بالقاهرة، والوفد الفرنسى المرافق له.

وبحث اللقاء التحضير لتوقيع اتفاق تعاون بين مصر وفرنسا لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية، الذى من المفترض توقيعه خلال الاجتماع المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى خلال زيارته المرتقبة لمصر مطلع العام المقبل 2019.

كما تناول اللقاء بحث وضع استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وفرنسا 2019_2029 فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

فى بداية الاجتماع أكد عبدالغفار على عمق العلاقات التعليمية والبحثية بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى الدور الذى قدمته الجامعة الفرنسية فى مصر، وخصوصا المساهمة فى تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا على ضرورة أن تكون الجامعة الفرنسية فى شكلها الجديد قادرة على تمويل ذاتها من خلال مواردها الذاتية، مضيفا أننا ننتظر من الجامعة الأهلية الفرنسية أن تصبح واحدة من أفضل الجامعات بمصر، وأن تقدم مستوى تعليمى ينافس مثيلاتها من الجامعات الأجنبية الموجودة بمصر، أو المفترض افتتاحها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع يأتى لبحث ما يمكن عمله من خلال التعاون المشترك بين البلدين لدعم الجامعة وتطوير العمل بها، والتحضير للخطوات اللازمة لذلك تمهيدا لتوقيع اتفاق التعاون بين الرئيسين المصرى والفرنسى مطلع العام المقبل خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر.

واستعرض الاجتماع الدراسة التى أعدتها شركة pwc لتطوير الجامعة الأهلية الفرنسية والوصول بالجامعة للمعدلات العالمية، وتشمل خطة التطوير إنشاء مبنى جديد للجامعة بمدينة الشروق على مساحة 3.6 فدانا على أحدث النظم العالمية، بالتعاون بين حكومتى الدولتين، وبمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية، وعدد من الشركات الفرنسية والمصرية، ويتم تجهيز المبنى الجديد من حيث القاعات الدراسية والمعامل العلمية وغيرها بأحدث الإمكانيات والمعدات الفنية، وكذلك التوسع فى التخصصات الدراسية التى يتم تدريسها بالجامعة وافتتاح أقسام أكاديمية جديدة فى مجالات الزراعة، والميكانيكس، وتكنولوجيا المعلومات، واللغات، وإدارة الأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والوصول بأعداد الطلاب الدارسين لـ3 آلاف طالب كمرحلة أولى ثم 7 آلاف طالب كمرحلة ثانية، حيث من المفترض بدء الدراسة بالمبنى الجديد بحلول عام 2022.

ناقش الاجتماع أيضا فتح مجالات الشراكة مع كبرى الجامعات الفرنسية، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مجال تطوير المعامل البحثية، و تدريب وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل واستقدام أساتذة فرنسيين للتدريس بالجامعة، وتوفير منح دراسية لدرجة الدكتوراه لأعضاء هيئة التدريس المصريين.

ومن جانبه، أكد رومانيه على ترحيب فرنسا بالتعاون الدائم مع مصر، خصوصا فى مجال التعليم العالى وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق التعاون الذى يستهدف دعم دور الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر.