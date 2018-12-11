كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:09 مساءً - سقوط عصابة الشرطة المزيفة استولت على 800 ألف من موظف بالإسكندرية

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، عصابة الشرطة المزيفة استولت على 800 ألف من موظف بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من موظف "مقيم بالدقهلية" باتفاقه مع سمسار على استبدال مبلغ (800) ألف جنيه بالدولار، وعقب وصوله للمكان المتفق عليه بدائرة القسم، فوجئ بسيارة ميكروباص يستقلها مجهولون أحدهم انتحل صفة رجل شرطة واستولوا منه على المبلغ وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة أشرف.ف.ذ مزارع، علاء.ف.ذ، شقيق الأول، يحيى.ز.ج، صاحب مكتب توريدات و8 آخرين، جميعهم مقيمون بالبحيرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين وقرر الرابع بأن المجنى عليه طلب مساعدته في استبدال المبلغ المالى إلى عملة الدولار فاستعان بالمتهم الثالث والأول مقابل حصولهم على مبلغ مالى إلا أنهم رغبوا في الاستيلاء على المبلغ المالى.

وفى سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا هيكل جهاز لاسلكى واستعانوا بباقى المتهمين، وقام المتهمون بانتحال صفة رجال شرطة واستقلوا سيارة خاصة.

وعقب تقابلهم والمجنى عليه استولوا منه على المبلغ المالى وهربوا، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة وهيكل الجهاز اللاسلكى، ومبلغ 552 ألف جنيه وسيارة ملاكى قام المتهم الثالث بشرائها من متحصلات السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق وتكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والمبلغ المالى.