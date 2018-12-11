كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:09 مساءً - وزيرة التخطيط: ميكنة نظام تسجيل المواليد والوفيات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، أن مصر قامت بميكنة نظام تسجيل المواليد والوفيات.

وأضافت أن مصر تنفذ خطة شاملة للإصلاح الإداري والتشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية.

وأشارت إلى أن مصر اعتمدت منصة تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن منصة تبادل الخدمات الحكومية والتي تهدف إلى تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل مؤمن، وتطوير نظم نيابات ووحدات المرور، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية بحيث يتم تدريب الموظفين على كيفية توصيل الخدمات للمواطنين في مكان وجودهم بالشكل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم بفعاليات المعرض الأفريقي الأول للتجارة البينية والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس مصطفى مدبولي خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر.