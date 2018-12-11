كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:09 مساءً - سيراميكا كليوباترا يفوز على الداخلية بثلاثية

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما، اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى.

تقدم سيراميكا كليوباترا فى الشوط الأول بهدف عن طريق أسامة إبراهيم كاجو، وعزز محمد سعيد بالهدف الثانى قبل نهاية الشوط، وعاد الفريق ليسجل الثالث فى الشوط الثالث عن طريق جونيور، قبل أن يحرز الداخلية الهدف الوحيد.

وحرص معتز البطاوى المشرف العام على الكرة، على متابعة المباراة من أرض الملعب، وأشرك رمضان السيد المدير الفنى للفريق عددا كبيرا من اللاعبين فى المباراة للاطمئنان عليهم.