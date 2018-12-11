كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:09 مساءً - عبد الله جمعة جاهز لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك في الكونفدرالية

عبد الله جمعة أصبح عبد الله جمعة لاعب الزمالك جاهز للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. وتعرض عبد الله جمعة للإصابة فى مباراة المصرى الأخيرة بشد فى العضلة الخلفية وأدى برنامج تأهيلى خلال الأيام الماضية قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى عقب تماثله للشفاء . ويشارك عبد الله جمعة فى مباريات الزمالك الأخيرة بمركز الظهير الأيسر وليس صانع الألعاب كما كان معتاد فى المواسم السابقة . ويواصل الزمالك تدريباته الجماعية بملعب حلمى زامورا بمقر النادى استعدادا لمواجهة بطل تشاد فى افتتاح مشواره الأفريقى .

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة جاهز لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك في الكونفدرالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .