كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - للبنات فقط - 5 تصرفات تجعل شريك حياتك يبتعد عنك

هناك تصرفات تقومين بها دون وعي قد تسبب خلق فجوة بينك وبين شريكك مما يؤدي لتدهور العلاقة بينكما حتى تصل للانفصال في النهاية دون أن تدركي سبب هذه النهاية المفاجئة لذا يجب أن تكوني حذرة من هذه التصرفات

لا يبوح الرجال بما يزعجهم للأسف لذا يجب أن تكوني على دراية بتصرفاتك وأثرها ومايعلق منها في ذهن الرجل يؤثر فيه لتتجنبي انسحابه المفاجئ من حياتك.

5 تصرفات تجعل شريك حياتك يبتعد عنك

1- عدم التقدير

إن شعر الرجل بعدم تقديرك واحترامك له فهي مسألة وقت فحسب قبل أن يقرر الانسحاب من حياتك.

التقدي والاحترام بالنسبة للرجل هما عمود قيام العلاقة, وهما عمود الأساس في أي علاقة صحية لذا فإن غيابهما يعني انهيار العلاقة بشكل تدريجي دون أن تلاحظي.

ويتسبب شعور الرجل بعدم التقدير في توسيع الفجوة بينكما ونفوره منكِ وبالتالي تبدأ العلاقة بالتدهور حتى دون حدوث مشاكل أو خلافات ظاهرة.

2- التعامل بأنانية

الأنانية من أهم انسحاب شريك الحياة دائما, فلن يقبل أحد أن يكون الطرف المانح فقط في العلاقة وأن يقوم الطرف الآخر بالاستقبال فقط.

يجب أن تعرفي أن الرجل مهما كان يكن لكِ من حب ومودة فإن هذه المشاعر يمكنها أن تتبدل مع الوقت إن كنتِ تتصرفين بأنانية.

عدم تقدير الرجل أنانية, وإهمال طلباته واحتياجاته أنانية وبالطبع اتباع أسلوب “التقل” أنانية, يحتاج الرجل منكِ إلى منح المشاعر والاهتمام المتبادلين وعدم التعامل ببرود أو طمع.

3- الخيانة

بالطبع فإن العلاقة بعد ارتكاب أحد الطرفين للخيانة لا تعود أبدا كما كانت, لذا اعرفي أن الرجل لا يتساهل ولا يتسامح في هذا الأمر.

وكذلك بالنسبة لكِ فليس الأمر مقتصرا على الرجل, إصلاح الثقة واستعادتها بعد الخيانة أمر غير مضمون لذا لا تستهلكي نفسك أكثر مما ينبغي.

4- عدم إبداء المحبة

غياب المشاعر من العلاقة وتحولها لإلى شيء روتيني رتيب خالي من المودة والتعاطف يدمر العلاقة تماما ويتسبب في تباعد الشريكين وانهيا ما بينهما في أي لحظة.

لذا لا تهملي تذكير شريكك بمحبتك له وإبداء التصرفات الدالة على هذا الحب.

5- عدم الانسجام

انعدام المشاركة والتفاهم والانسجام بينكما يجعل كل طرف بعيدا ومنغلقا عن الآخر وبالتالي تبدأ المشاعر في التحول والتبدد, لذا يجب أن تحرصي على التواصل المستمر مع الشريك ومحاولة الانسجام معه وخلق جو للتوافي بينكما.