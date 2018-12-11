كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - محمد إمام ينشر صورة من كواليس لص بغداد

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير دوره في فيلم "لص بغداد"، حيث شارك جمهوره بنشر صورة من داخل كواليس العمل.

وعلق "إمام" على الصورة قائلا: "صباح الفل مع صديقي طارق الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم لص بغداد تقريبا هيبقى من أغرب وأقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إن شاء الله دعواتكم".

ويشارك محمد إمام في البطولة لأول مرة الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة التركية مريم أوزارلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام"، إخراج أحمد خالد موسى، وتدور

يواصل الفنان محمد عادل إمام تصوير دوره في فيلم "لص بغداد"، حيث شارك جمهوره بنشر صورة من داخل كواليس العمل.

وعلق "إمام" على الصورة قائلا: "صباح الفل مع صديقي طارق الشورى أثناء التدريب على مشهد أكشن في فيلم لص بغداد تقريبا هيبقى من أغرب وأقوى مشاهد الأكشن اللي هتشوفوها في السينما المصرية إن شاء الله دعواتكم".

ويشارك محمد إمام في البطولة لأول مرة الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة التركية مريم أوزارلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام"، إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن.

أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن.

