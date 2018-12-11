كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - أربعة عادات ليلية عليكي التخلص منها فوراً

هناك عادات ليلية عديدة تتحكم بجزء كبير من صحتك ونضارة بشرتك ومعظم الناس يعانون من مشاكل عديدة لا يعلمون أن عاداتهم الليلية.

والعادات الليلية قد تكون سبب جزء كبير من هذه المشاكل ولكي تتمكني من التغلب عليها عليكي أولاً معرفة هذه العادات والتركيز عليها حتى تنتهي من حياتك.

أربعة عادات ليلية عليكي التخلص منها فوراً

1- تناول الحلوى أو الوجبات الخفيفة بعد العشاء أو أثناء السهر أو عند الاستيقاظ من النوم في الليل ومعاودة النوم بعدها من أكثر العادات التي تسبب زيادة الوزن وظهور الكرش وحدوث مشاكل في الهضم.

2- استخدام الهاتف أو التابلت قبل النوم مباشرة أو تركهم بجوار الوسادة أو النوم والسماعات في الأذن من أكثر الأشياء التي تضر خلايا المخ وتؤثر بالسلب على خلايا العينين وتسبب الأرق واضطراب النوم.

3- مشاهدة التلفاز أو استخدام اللابتوب أو الهاتف في الظلام, مما يتسبب في الإضرار بنظرك وسحبه بسرعة وجفاف العينين.

4- السهر لوقت متأخر وعدم الحصول على نوم كافي يتسبب في إجهاد أجهز الجسم كافة وتقليل مناعة الجسم وجعله عرضة للإصابة بالأمراض كما أنه يتسبب في شيخوخة البشرة وظهور الهالات.