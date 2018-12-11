كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - أمر قضائي بإعادة ليوناردو دي كابريو تمثال الأوسكار

كشف موقع ET الأجنبي أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، تلقى أمرا قضائيا بإعادة تمثال الأوسكار الذي أهداه إليه ممول ماليزي، لأكاديمية علوم وفنون الصور.

وقال الموقع الأمريكي إن تمثال الأوسكار المطالب دي كابريو بإعادته ليس نفسه الذي حصده عام 2016 عن فيلمه The Revenant، بل تمثال الأوسكار الخاص بالنجم العالمي مارلون براندو الذي فاز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم water front.

وأضاف ET أن الممول الماليزي قام بشراء تمثال الأوسكار في مزاد مقابل 600 الف دولار أمريكي وقام بإهدائه لـ" دي كابريو"، بالإضافة للوحة فنية لرسام العالمي بابلو بيكاسو.