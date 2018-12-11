كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - راعى الأخلاق يغيب عن جنازة رفيق رحلة المليون محمود القلعاوى

رغم انه اشتهر بلقب راعى الأخلاق والقيم ، ولا يظهر فى برنامج أو لقاء ألا واتحفنا بالحديث عن المثل والأخلاق الحميدة والنبل والإخلاص وغيرها ، الا انه تحجج بالغياب عن جنازة رفيق الدرب الفنان محمود القلعاوى الذى توفاه الله أمس ، لكونه على سفر ... بعيدا فى الأسكندرية التى تكفيه ساعتين ليعود منها لأداء الواجب فى شريك رحلة المليون وغيرها من الاعمال الفنية .

وأبدى الفنان القدير محمد صبحى غضبه الشديد، بسبب التعليقات التي أثيرت حول غيابه عن جنازة الراحل محمود القلعاوى، وقال صبحى إنه متواجد حاليا في مدينة الإسكندرية، وأنه سيحضر عزاء الفنان الكوميدى الراحل.

وأكد "صبحى" أنه من أول من نشروا نعيا خاصا للراحل على صفحتهم على موقع فيس بوك، وأشار بنبرة حادة إلى أن طرح هذه الأسئلة في مثل هذه الظروف ما هى إلا محاولة لاستغلال الحدث، لافتا إلى أن هذا الأمر سبق وحدث في جنازة الراحل جميل راتب، ونفى عن نفسه الغياب بنشر صور خاصة له من الجنازة.

وكان قد رحل عن عالمنا بالأمس الفنان القدير محمود القلعاوى عن عمر يناهز الـ 79 عام، وشيعت الجنازة اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس فى مصر الجديدة.