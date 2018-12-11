كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - معيط : الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم كراسي.. بس بيقبضو عادي

أكد محمد معيط أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة، إلا أن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا: "الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسى والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة".

وأوضح محمد معيط خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، وما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعى وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوط كبير فيه مع استمرار وجود بعض المشاكل، على حد تعبيره.