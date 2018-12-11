كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - تعرف على آخر موعد لحجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن يوم السبت القادم آخر موعد لبيع كراسات الشروط والتقديم فى نفس الوقت، موضحة أنه تم بيع 320 ألف كراسة لحجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن.

وأوضحت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم، الثلاثاء، أن كراسات الشروط متاحة لجميع الفئات.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لا يعد آخر إعلان وكل عام سيتم طرح وحدات سكنية جديدة بالإسكان الاجتماعى.

وأوضحت أنه تم طرح مساحتين بهذا الإعلان وهذا لأول مرة لأنه كان يتم طرح مساحة واحدة وهي 90 مترًا، ولكن الآن أصبح بجانبه شقة الـ 75 مترًا.