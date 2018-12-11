كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - يناير المقبل.. استئناف خط الشحن الجوي بين مصر وأمريكا

أكد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدنى، استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال "المصري" لـ "كريستين نيلسون" وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها خلال الزيارة الحالية لمصر لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطيران المدني.

وأشاد الفريق يونس المصري بالعلاقات الإستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، وهنأت وزيرة الأمن الأهلي الأمريكي وزير الطيران المدني على مستوى الإجراءات الأمنية المتميزة المطبقة بالمطارات المصرية خلال الفترة الماضية.

وناقش الطرفان عددًا من الموضوعات المشتركة بين الجانبين التي تتعلق بصناعة النقل الجوي، حيث تم الاتفاق على تطوير مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم توقيعها عام 1997.

وأكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى أهمية الاستمرار في التنسيق وضرورة التعاون لمجابهة كافة التحديات ذات الاهتمام المشترك، والتي تواجه كافة دول العالم في مجال صناعة النقل الجوي.