كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - دينية البرلمان توافق على قانون تنظيم الفتوى العامة.. نهائيا

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، نهائيا، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، ومشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وذلك فى حضور الدكتور أحمد ممدوح، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، إن اللجنة حسمت مشروعى قانونى تنظيم دار الإفتاء وتنظيم الفتوى العامة فى جلسات سابقة، واجتماع اليوم تناول مراجعة الصياغة النهائية للمشروعين وتم التوافق على مواد المشروعين.

وأضاف "العبد" أن اللجنة تعد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، وكذلك تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، وسيتم إرسالهما لمكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشتهما فى الجلسة العامة للمجلس.