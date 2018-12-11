كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - الأوقاف تكشف حقيقة موافقة البرلمان على بيع الأصول التي تمتلكها

قال عبد الغني الهندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشائعة التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين الفترة الأخيرة الخاصة بموافقة البرلمان على بيع الأوقاف للأصول التي تمتلكها، ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف "هندي"، خلال مداخلة هاتفيه له عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، الثلاثاء، أنه في الفترة التي تولى فيها الإخوان حكم البلاد كانوا يستهدفون عزل هيئة الأوقاف عن وزارة الأوقاف وبيع ممتلكات الوقف، مشيرًا إلى أنه مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية تم تشكيل لجنة رئاسية تحت مسمى "استثمار واسترداد مال الوقف"، وكان من أول قراراتها وقف الاستبدال لمال الوقف.

وأشار إلى أن القانون الذي يعكف عليه مجلس النواب حاليًا يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.