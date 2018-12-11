كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - شاهد - حلا شيحة تبهر جمهورها بلوك جديد

غيرت الممثلة حلا شيحة قصة شعرها مؤخرا وشاركت جمهورها الجديدة.

نشرت حلا عبر حسابها مجموعة من الصور أثناء تواجدها عند أحد مصففي الشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وظهرت وهي بغرة قصيرة على الجبين.





يذكر أن حلا شيحة فاجأت الجمهور بخلعها الحجاب وإعلان عودتها للفن بعد غياب دام 12 عاما، ارتدت خلالها الحجاب ثم النقاب.

وحتى الآن لم تعلن حلا شيحة عن أي عمل تشارك فيه ويكون أول أعمالها بعد عودتها.