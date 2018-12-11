كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - جامعة عين شمس: مخاطبة مدير الأمن والدفاع المدني للتأهب للامتحانات

كشف محمد الديب، الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، عن الخطة الأمنية للجامعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع قائد الدفاع المدني بالقاهرة، للمرور على جميع لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات للتأكد من أن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بشكل صحيح.

وقال الديب، إنه سيتم إرسال خطاب أيضا لمدير أمن القاهرة، لتأمين الجامعة من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف تواجد أفراد الشرطة خارج أسوار الجامعة طوال فترة أيام الامتحانات.

وأوضح الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، أن أفراد الأمن الجامعي عليهم دور هام جدا في فرض الأمن والانضباط داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى منع الغياب للموظفين وأفراد الأمن والمشرفين بالمدن الجامعية طوال فترة الامتحانات، باستثناء الحالات الخاصة، بعد تقديم عذر مقبول.