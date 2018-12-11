كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - أبو مكة اللى رافع راسنا - صورة محمد صلاح على غلاف صفحة الدورى الإنجليزى

استبدلت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة الغلاف الخاصة بها، بأخرى للنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول. يأتي ذلك بعدما تألق صلاح في آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي، حيث أحرز 3 أهداف (هاتريك) أمام بورنموث، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.

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