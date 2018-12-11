كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - القبض على سائق هارب من حكم ضبط بحوزته حشيش للاتجار في أوسيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء رضا العمدة، من ضبط هارب من حكم قضائى بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 9 طرب حشيش في أوسيم.

أكدت تحريات ومعلومات الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم قيام عمرو. ف. ح – 21 سنة – سائق – ومقيم بدائرة المركز (مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائى صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية تبديد)، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بمسكنه وضبطه وبحوزته 9 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1،125 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول.

بمواجهته أمام العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

بالعرض على العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.