كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 04:08 مساءً - كي لا تمارس الجنس معه.. قتلت زوجها

قتلت سيدة ألمانية (62 عاماً) زوجها (73 عاما) عن طريق الخطأ، بعدما أعطته حبوباً منومة لعدم ممارسة ​العلاقة الحميمة​ معه، ثم سحبت جثمانه إلى المرآب، ووضعته في سلة المهملات.

وأكدت المحكمة في ​النمسا​ أن “سيلفيا” قتلت شريكها كي لا يمارس معها العلاقة الحميمة ويستغرق في ​النوم​، ولكنها تسببت في وفاته، وعندما علمت بذلك لفت جسده بالبلاستيك ووضعت جثته في صندوق القمامة، وقد وجدت ​الجثة​ في حالة تحلل، حيث عثر عليها بعد أسابيع.

وبحسب صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية ، تواجه “سيلفيا” عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات.